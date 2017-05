Bagley slutter i Helse Sør- Øst

IT-skandalen i Helse Sør-Øst får konsekvenser for mannen som burde hatt kontroll på tilgangene. Teknologidirektør Thomas Bagley som bare for to uker siden benektet at utenlandske IT-arbeidere hadde tilgang til personsensitive helsedata, må ut av styret.