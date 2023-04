Trekker seg etter anklager om seksuell trakassering

Den danske LO-lederen Lizette Risgaard trekker seg fra sin stilling, skriver danske DR. Det kom nylig frem i mediene at lederen beskyldes for maktmisbruk og seksuell trakassering.

Åtte yngre menn med tilknytning til fagbevegelsen FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har anklaget Risgaard for uønsket oppmerksomhet i form av berøring, dansing for tett på eller tafsing på rumpa. Hendelsene skal ha funnet sted både i jobbsammenheng og på fest.

I en status på Facebook skriver Risgaard at det siste døgnet har vært vanskelig.

– For vår fagbevegelse. For de mange dyktige og flittige medarbeiderne våre. Og selvsagt for min familie og meg personlig, skriver hun.

Der står det også at hun nå trekker seg som leder for foreningen.

– Arbeidet med fagbevegelsen og for arbeiderne skal alltid komme først. Opplysningene som har blitt spredt de siste dagene står i veien for dette. Derfor har jeg nå besluttet å trekke meg som formann. Det har vært en av de vanskeligste beslutningene i mitt liv.