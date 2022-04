Treholt, Jaquesson og Rødt-politikere bak Steigan.no

Kari Jaquesson, Arne Treholt og åtte Rødt-politikere er blant eierne i selskapet bak Steigan.no, som anklages for å spre russisk propaganda. Det viser Dagbladets gjennomgang av aksjonærene bak eierselskapet Mot Dag AS.

Redaktør og tidligere AKP (m-l)-leder Pål Steigan avviser påstanden om at de sprer russisk propaganda.

Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen sier partiet tar avstand fra innholdet på Steigan.no, og varsler en intern gjennomgang.

– Den politiske rollen Steigan.no har inntatt er dypt problematisk, og flere Rødt-medlemmer har stått i front i kritikken av bloggens utvikling de siste åra. Det er både knyttet til konspirasjonsteorier og ensidig gjengivelse av russisk krigspropaganda, sier Hansen i en e-post til Dagbladet.

Hansen sier at Rødt har fordømt Putins folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina, og at partiet jobber for målrettede og kraftige sanksjoner mot oligarkene i kretsen rundt Putin.