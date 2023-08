Tre utenlandske fisketurister savnet på kysten utenfor Bømlo

Tre personer er savnet på kysten utenfor Bømlo i Vestland, opplyser Hovedredningssentralen (HRS) til NRK.

– Tre personer meldte mandag kveld at de sto fast på en holme og ikke kom seg videre på grunn av uværet. De hadde kontakt med politiet tidligere på kvelden, men vi får nå ikke tak i dem, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen, Andreas Nesheim, til NRK.

Tre redningsskøyter, kystvakten og ett redningshelikopter deltar i søket.

– Det er krevende søkeforhold på grunn av været. Vi leter nå i et stort område, sier Nesheim.

HRS fikk melding om de savnede klokken 20 mandag kveld. Det antas at de savnede har vært på fisketur, men at uværet førte til at de ble værfaste på holmen. De savnede skal også ha vært i kontakt med kjentfolk tidligere på dagen om situasjonen de sto i, opplyser HRS.

– Vi tror at de har gått tomme for strøm, og at det er årsaken til at vi ikke får kontakt med dem, sier Nesheim.

Til NTB sier han at det er snakk om tre utenlandske fisketurister.