Tre til sykehus etter ulykke på E6 i Ås

Flere biler var involvert i en trafikkulykke i nordgående løp på E6 i Ås i Viken søndag kveld.

Fire biler og ni personer var involvert.

Tre ble sendt til sykehus, men ulykken var ikke så alvorlig som først antatt, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

De som ble fraktet til sykehus betegnes som lettere skadet, men fikk en grundig legeundersøkelse, ifølge politiet.

Veien ble sperret i området, men like før klokken 21 melder politiet at den er ryddet og åpnet for traffikk.

Ifølge politiet var det mye kø på stedet tidligere søndag kveld.