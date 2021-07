Tre svenske regioner blir oransje

Regjeringen har oppdatert reisekartet. Island, Italia og San Marino går fra grønn til oransje, hvilket medfører karantenekrav ved innreise fra disse landene.

Karantenekrav blir det også for innreisende fra de svenske regionene Hallands, Skåne og Stockholm - som også er blitt oransje. Endringene trer i kraft natt til mandag.

Fullvaksinerte eller dem som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene, er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvilket land de kommer fra.

Bakgrunnen for endringene er oppdaterte faglige vurdering fra FHI av smittenivået og å redusere faren for importsmitte. Innreiserestriksjonene for ulike land og områder oppdateres hver fredag. Les mer om de nyeste endringene i saken.