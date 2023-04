Tre personer tatt av skred

Tre personer ble tatt av skred ved Forrholttinden i Lyngen, melder Troms politidistrikt. Samtlige kom seg ut av skredet selv. To er hentet ut av redningshelikopter og blir flydd til UNN for videre behandling. Begge disse var våkne. Tredjemann tar seg ut av skredområdet selv. Alle tre er nordmenn, to av dem er fra Trondheim og en er fra Tromsø.

– Vi har nå fått et eksempel på nå at det er skummelt i fjellet. Faregraden er tre, men det påfyllet vi har fått av nysnø nå gjør det skummelt, sier operasjonsleder Rune Nilsen.