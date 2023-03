Tre personer skutt i Israel

Tre personer mottar helsehjelp etter å ha blitt skutt i Tel Aviv i Israel, det opplyser nødetatene, skriver Reuters.

Israelsk politi sier de har nøytralisert personen som skjøt, og at de mistenker at det var et terrorangrep.

TV-bilder viser stor en utrykning av politi og ambulanser.

Skytingen skjedde dagen etter store demonstrasjoner mot endringer i rettsvesenet.

Situasjonen er også svært spent på den okkuperte palestinske Vestbredden hvor det har vært mye uro de siste månedene.