Tre personer skutt i Danmark

Tre personer har blitt skutt i bydelen Rødovre i København, skriver danske TV 2. Det er stort politioppbud på stedet, opplyser politiet på Twitter. Tilstanden til de fornærmede er ikke kjent.

Politiet opplyser til Ekstra Bladet at de har sperret av et større område rundt der hendelsen tok sted, og at de leter etter spor med politihunder.

Ifølge avisens journalist på stedet, har politiet vært i omkringliggende hager og lett etter spor.