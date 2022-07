Tre personer arrestert etter knivstikking i Skien

Politiet sier at de antar at kvinstikkingen i Skien hvor en mann i 20-årene er offer, har skjedd i en leilighet i Lundegata i Skien. Fra denne leiligheten har tre personer blitt innbrakt til arresten, og leiligheten blir sikret for kriminaltekniske undersøkelser, opplyser politiet på Twitter.