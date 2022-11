Tre personar til sjukehus etter alvorleg trafikkulukke på Romerike

Tre personar er frakta til Ahus etter ei trafikkulukke på Romerike.

Politiet opplyser at det er tale om kritisk personskade, og at fleire har vore fastklemde. To ble fraktet til sykehuset med ambulanse, og en med luftambulanse.

– Det er for tidleg å seie noko om årsaka, men det har vore ei front mot front-ulukke, seier operasjonsleiar i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas.

Vegen er steng i begge retningar ved krysset Nedre Rælingsveg/Nesvegen.