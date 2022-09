Tre menn skadde i utforkøyring i Troms

Naudetatane rykkja natt til søndag ut til trafikkulukke i Sørbotn utanfor Tromsø der ein bil hadde køyrt av vegen og hamna på taket. Tre personar er involverte

Politiet fekk melding om ulukka klokka 01.20.

– Bilen har køyrt av vegen og hamna på taket. Det ser ut til at dei har køyrt rett fram i staden for å svinga i krysset. Ting kan tyda på at det har gått fort her. Alle tre som var i bilen, blei skadde, to av dei alvorleg, fortel operasjonsleiar Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB.

To av dei skadde er sende med luftambulansen til sjukehuset i Tromsø. Tredjemann er køyrt med ambulanse.