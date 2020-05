Tre hus evakuert i Arendal

Tre nabohus er evakuert i Arendal etter at det brøt ut brann i et næringsbygg i Handverktunet i Eydehavn like etter midnatt. Bygningen er overtent og det er mye gnister. Det er også meldt om eksplosjoner, opplyser politiet i Agder.