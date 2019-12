Tre hus evakuert etter ras

Tre hus er evakuert i Bjørkeveien i Gjesdal i Rogaland etter et jordras tirsdag kveld. Politi og brannmannskaper er på stedet. Politiet i Sørvest melder på Twitter klokka 0.52 at de tre husene er evakuert fordi det er fare for at de skal rase ut.