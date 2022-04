Tre gjort rede for etter skred

Politiet melder om at flere personer har blitt tatt av et skred på fjellet Skårasalen i Ørsta i Møre og Romsdal, og at nødetatene er på vei til stedet.

Det skal ifølge politiet ha vært 13 personer i følget. Tre av dem skal ha blitt tatt av raset, og de er nå gjort rede for.

Skredet skal ha vært cirka 15 meter bredt og cirka 200 meter langt. Politiet meldte først at to personer skulle ha blitt tatt av raset.

Klokken 11.46 melder politiet at ingen i turfølget skal ha blitt skadd og at de er på veg ned fra fjellet.