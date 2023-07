Tre drept på Vestbredden i israelsk angrep

Tre palestinere er drept i et israelsk angrep mot byen Jenin på den okkuperte Vestbredden, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Israel melder at de gjennomfører en «omfattende kontraterror-operasjon». På Twitter skriver hæren at Israel ikke vil akseptere at det de kaller terrorister skjuler seg i byen som har en stor fast flyktningleir. De skriver at angrepet var rettet mot «terrorist-infrastruktur».

Reuters skriver at det ble avfyrt minst et missil som ødela et hus i Jenin. Avisa Haaretz skriver at et bolighus og et forsamlingslokale i byen ble ødelag i luftangrepet.

Etter angrepet brøt det ut uro i Jenin, og demonstranter tente på bildekk i gatene.