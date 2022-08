Tre døde av lyn ved Det hvite hus

Et eldre ektepar fra Wisconsin og en 29-årig mann døde etter å ha blitt truffet av lyn i Lafayette Park for Det hvite hus i Washington fredag. En fjerde person er kritisk skadd.

De fire sto under et stort tre i regnet da lynet slo ned. De skadde ble kjørt til sykehus. Litt senere kom meldingen om at ekteparet var døde, og litt senere også 29-åringen.

Secret Service og park-politiet kom raskt til stedet etter å ha sett at lynet slo ned i treet, skriver NTB. En video fra Reuters viser lynet som slo ned i treet tvers over gaten fra Det hvite hus. Bilder lagt ut i sosiale medier viste mange ambulanser og en brannbil med blinkende blålys i parken.