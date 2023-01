Tre brannfolk er sparket og ytterligere to politifolk er permittert etter bankingen av Tyre Nichols

Tre brannfolk har fått sparken, etter at nye detaljer har kommet frem om Tyre Nichols-saken. Det melder brannvesenet i Memphis.

Det er snakk om to helsearbeidere og en sjåfør, som ifølge en etterforskning ikke skal ha gitt Nichols skikkelig helsehjelp.

29-åringen døde på sykehus etter å ha blitt banket opp av flere politifolk.

I tillegg til de fem politifolkene som har fått sparken og er siktet for drap viser det seg nå at ytterligere to politiansatte er permittert, melder CNN. I motsetning til de fem siktede, som er svarte, er minst en av de permitterte politifolkene hvit.

Kameraet på uniformen hans viser at han avfyrte et elektrosjokkvåpen mot Nichols, men han var ikke med i den andre omgangen at bankingen av Nichols.

De to permitterte politifolkene er under etterforskning.