Tre av fire videregående-elever valgte å annullere eksamen i norsk hovedmål etter teknisk trøbbel

– På grunn av innloggingsprobler på eksamen 22. mai, ble det åpnet for at alle elever i videregående skole som ble berørt av dette kunne få mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon fra kravet til antall eksamener på vitnemålet, skriver Utdanningsdirektoratet (Udir) på sine nettsider.

Totalt var det 32.500 elever som skulle ta eksamen i norsk hovedmål for vg3.

Nå melder Udir at tre av fire videregående-elever har valgt å annulere eksamen.

– Det er rimelig å anta at elevene som fikk høyere karakter på eksamen, altså de som fikk en karakter som forbedret karaktersnittet deres, beholdt denne, mens de som fikk en lavere karakter valgte å annullere karakteren, skriver Udir.

Dette gjenspeiles også i statistikken, fortsetter de.

– Årets gjennomsnittlige eksamenskarakter i skriftlig eksamen i norsk hovedmål for studieforberedende utdanningsprogram er betraktelig høyere enn før pandemien.

Karaktersnittet i norsk hovedmål var på 3,6 i skoleåret 2022/2023, men tar man hensyn til annulleringene stiger snittet til 4,2.

Andelen elever som har fått karakteren 5 eller 6, er over 40 prosent, som er over dobbelt så stor andel som for tilsvarende eksamen i 2018/2019.