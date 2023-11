Tre arrestert etter slagsmål i Haugesund

Tre menn ble arrestert etter et slagsmål mellom flere ungdommer, melder Politiet i Sør-Vest på X. En gutt som lå nede på bakken skal ha blitt sparket av flere jevnaldrende gutter. Politiet brukte pepperspray for å få kontroll. De tre er anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted, kroppskrenking og hindring av offentlig tjenestemann. Saken etterforskes.