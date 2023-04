Tre ansatte til sykehus etter brann på sykehjem på Sotra

Det brøt natt til skjærtorsdag ut brann på et sykehjem på Sotra i Vestland fylke. To ansatte er kjørt til sykehus etter å ha pustet inn røyk.

Meldingen om brannen kom rett før klokka 1. Ifølge 110-sentralen er alle beboere tatt over i et sikkert område.

Brannvesenet har fått kontroll på brannen, men det var natt til torsdag en del røyk i bygget. Det brant kun i én avdeling.

– Det har vært et branntilløp på et kjøkken. Beboere på den aktuelle avdelingen er tatt over på en annen avdeling i samme bygning og blir nå sjekket av helsepersonell. Det kan være at noen av dem har fått i seg røyk, sa vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen til Bergens Tidende.

Ifølge avisen er tre ansatte kjørt til sykehus etter å ha fått i seg røyk.

– De ansatte gjorde en heltemodig innsats for å få beboerne i sikkerhet, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

Totalt er det 46 beboere på sykehjemmet, opplyser operasjonslederen til VG.

– Åtte er evakuert til en annen avdeling, sier han. (NTB)