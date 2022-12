Trafikkulykke på E6 i Oslo

Politiet i Oslo melder om en trafikkulykke på E6 inngående ved Karihaugen.

En bil har snurret helt rundt, men står nå på hjula igjen. Føreren er lettere skadd, og det er store materielle skader på bilen.

Det var mye kø på stedet, men klokken 17.14 er det normal trafikk. Veien var sperret i to av tre felt.

Politiet meldte først at det var to trafikkulykker på E6. I en oppdatering skriver de at den ene ulykken viser seg kun å være en bil som hadde punktert.

Begge bilene er berget.