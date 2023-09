Trafikkulykke i Sandnes – to personer fløyet til sykehus

To unge menn er brakt til sykehus i Stavanger etter en utforkjøring i Lysebotn ved Sandnes kommune i natt. Den ene mannen, trolig føreren av bilen, framsto som hardt skadd.

Den andre er trolig i sjokk, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest-politiet til NRK. Det var passasjeren som meldte ifra til nødetatene om ulykken. Politiet skal rutinemessig ta blodprøver av både bilfører og passasjer, ifølge Bjørnsen.

Bilen de to satt i kjørte rett inn i autovernet i en høyresving på Nilsebuveien. Dette er ein bomvei og ikkje åpen for vanlig trafikk, og politiet opplyser at de to trolig arbeidet med å rydde strømlinjene for vegetasjon.