Trafikkulykke i Sandnes – livreddende førstehjelp pågår

Litt før klokka ett skriver 110-sentralen Sør-Vest at det har vært en trafikkulykke i Sandnes. Politiet følger kort tid etter opp med at det skal være to personer involvert i ulykken.

Luftambulansen var fremme på stedet kvart på to.

– Det jobbes med livreddende førstehjelp på stedet. Vi har ikke mer informasjon om hendelsesforløpet. Det var én bil med to personer i, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest-politiet til NTB.

Den andre personen som var i bilen, fremstår uskadd, men er berørt av det som har skjedd, er tilbakemeldingen politiet har fått fra helsepersonellet.