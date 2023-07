Tottenham-eier tiltalt for innsidehandel

Britiske Joe Lewis er satt under tiltale i USA for å ha organisert innsidehandel. Milliardæren eier blant annet Premier League-klubben Tottenham Hotspur.

Damian Williams, statsadvokat på Manhattan, informerte om tiltalen i en video på Twitter tirsdag.

– I dag har kontoret mitt, det særlige distriktet i New York, satt Joe Lewis, den britiske milliardæren, under tiltale for å ha organisert en frekk plan for innsidehandel, sier Williams.

Påtalemyndigheten anklager Lewis for å ha viderebrakt informasjon fra selskaper han har investert i, til venner, personlige assistenter, privatflypiloter og romantiske relasjoner.

Nyhetsbyrået Reuters har forsøkt å få en kommentar fra Lewis, uten å lykkes. (NTB)