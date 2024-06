Tore Sandberg: – Ikke til å tro

– Det er lagt frem så mange nye så mange nye bevis det er rett og slett ikke til å tro det vi hørte Kamilla Silseth si.

Det sier privatetterforsker Tore Sandberg, kort tid etter at Gjenopptakelseskommisjonen leder Kamilla Silseth kunngjorde at de har besluttet å ikke gjenåpne Orderud-saken.

Kommisjonen har kommet frem til at de nye bevisene og opplysningene som er framkommet ikke er sterke nok til å kunne påvirke utfallet, og at det ikke finnes prosessuelle omstendigheter som tilsier at saken skal gjenåpnes.

Sandberg har i flere år jobbet for Per og Veronica Orderud med å få saken deres gjenopptatt.

– For meg blir det helt uforståelig at kommisjonen lander på det standpunktet som den gjorde i dag. Men dette er ikke slutten på denne saken. Vi kommer til å fortsette, sier Sandberg.