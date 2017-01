Toppolitkere klager over renovasjon

I Oslo har over 30.000 inbyggere klaget på søppelkaoset etter at Veireno tok over søppeltømming i hovedstaden 3. oktober i fjor, skriver Dagbladet. Blant klagerne er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og bystyremedlem Carl I. Hagen (Frp).