Tømmer havarert vogntog for fisk på Rv7

Bilbergere er i gang med å tømme vogntoget som har velta på riksveg 7 ved Brimnes i Eidfjord i Hardanger for fisk. Vegtrafikksentralen skriver at det blir manuell dirigering på ulykkesstedet i natt, og at veien muligens må stenges i perioder.