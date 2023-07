Tom Cruise har håndplukket Norge og Oslo til førpremiere

Los Angeles, Roma, London, New York – og Oslo. Disse fem byene er plukket ut av Tom Cruise og American Multi-Cinema (AMC) som de globale satsingsområdene for den sjuende Mission Impossible-filmen, Dead Reckoning – Part One, som har premiere 12. juli. Det skriver ODEON i en pressemelding.

Hollywood-stjerna, Tom Cruise, er kjent for å utføre egne filmstunt. De største og mest ikoniske stuntscenene i den kommende filmen er filmet i Norge.