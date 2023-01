Tolga-kidnappingen: De 3 hovedtiltalte erkjenner delvis straffskyld

Tre menn i 20-årene som er tiltalt for å ha hatt den største rollen i kidnappingen på Tolga for et år siden, erkjenner delvis straffskyld.

Det sa de da rettssaken startet i Østre Innlandet tingrett på Hamar tirsdag. En 24 år gammel mann er tiltalt for å ha planlagt kidnappingen, mens to menn på 25 og 28 år er tiltalt for å ha gjennomført selve kidnappingen på Tolga natt til 2. januar i fjor.

Den fjerde tiltalte, en 26 år gammel mann som politiet mener kjørte mannen som ble bortført fra Hamar til Oslo, nektet straffskyld.