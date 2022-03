Togulykke i Tunis: Minst 95 skadd

Minst 95 personer skal være skadd etter at to tog kolliderte på Place de Barcelone-stasjonen i Tunis. Det er landets nødetater som melder om de skadde, skriver AFP. Bilder i sosiale medier viser at de to togene kolliderte front mot front på samme spor. Det er ikke kjent om noen har omkommet i ulykken.