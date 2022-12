Togulykke i Spania – rundt 155 skadd

To tog kolliderte på en togstasjon utenfor Barcelona i Spania onsdag morgen, melder spanske medier.

Lokale helsemyndigheter meldte først om at rundt 70 personer var skadet. Tallet ble litt senere oppdatert: 150 personer skal ha fått lettere skader, mens 5 personer har fått mindre alvorlige skader.

Togene kolliderte ved stasjonen på Montcada i Reixac.

Ulykken skjedde da et av kjøretøyene kjørte bak et annet som hadde stoppet og var full av passasjerer. Det førte til at mange falt, skriver avisen El Mundo.