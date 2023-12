Togstopp på Bergensbanen rammer 480 passasjerer

To passasjertog på Bergensbanen stod stille etter at et godstog stod fast mellom Myrdal og Hallingskeid natt til torsdag.

Før klokka 07 torsdag morgen har godstoget kommet seg til Myrdal stasjon.

– Nå brøyter den store snøfreseren, og den skal gå foran nattoget fra Bergen til Oslo over fjellet, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NRK.

Nordli sier klokken trolig vil nærme seg 9 før Oslo-toget er over fjellet.

Først da kan det vestgående toget bevege seg mot Bergen.

– Det ene toget står fast på Myrdal, og det andre på Geilo, sa pressevakt i Vy Kaja Rynning Moen til NRK natt til torsdag.

Hun legger til at det ene toget har stått stille siden 01.30 tiden natt til torsdag.

Totalt er det 480 passasjerer på de to togene.