Togstopp på Bergensbanen

To passasjertog på Bergensbanen står stille etter at et godstog står fast mellom Myrdal og Hallingskeid natt til torsdag.

– Det ene toget står fast på Myrdal, og det andre på Geilo, forteller pressevakt i Vy Kaja Rynning Moen til NRK.

Hun legger til at det ene toget har stått stille siden 01.30 tiden

– Vi venter på at Bane Nord skal fjerne godstoget, sier hun.

Ifølge Bane Nor er værforholdene årsak til at togene står. Bergensbanen er stengt mellom Bulken stasjon i Voss og Hallingskeid stasjon.