Togene går igjen på Skøyen

Det var stans i togtrafikken på Skøyen stasjon i Oslo i over fire timer etter at en kjøreledning ble revet av. Like etter klokka 11 går togene igjen, skriver NTB.

Feilen oppsto før klokka 7 lørdag morgen. Det tok nærmere fire timer før feilen var gjenopprettet.