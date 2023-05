Tog kjørte på bil i Kongsvinger

Politiet melder om at en tog har kjørt på en bil på en planovergang mellom Skarnes og Kongsvinger. Nødetater er på vei, en person skal være skadet, ukjent skadeomfang.

En person sitter fastklemt.

Ulykken skjedd nær en togstasjon på en overgang uten bom.

Bane NOR melder at hendelsen fører til at Kongsvingerbanen er stengt mellom Skarnes og Kongsvinger.