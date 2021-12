To til sykehus i Sarpsborg

To personer er sendt til sykehus med skader etter en alvorlig voldshendelse i Sarpsborg, melder Øst politidistrikt. Flere personer er arrestert. Til NRK opplyser operasjonsleder Tom Sandberg at to personer foreløpig er pågrepet. Alle involverte i hendelsen så langt er menn.

– Vi fikk varsel 04.56 om en grov voldshendelse i Sarpsborg. Etter hvert fikk vi litt tak i hva som hadde skjedd. To personer ble frakta til sykehus med skader, sier operasjonslederen, og sier at politiet nå er i gang med etterforskingen av hendelsen.

Politiet har ikke oversikt over tilstanden til de skadde.

– En av dem hadde kommet seg til legevakt, den andre vet jeg ikke hvor vi påtraff, så jeg kan ikke si noe mer om tilstanden, sier Sandberg.

Han ønsker ikke å si noe om det ble brukt våpen under hendelsen. Han sier at det var vitner til stede.