To til sykehus etter mulig voldshendelse i Rogaland

Poltiet melder at de har rykket ut til en privatadresse i Hå kommune i Rogaland etter meldinger om at to personer var skadet. Politiet opplyser at det kan være snakk om en voldshendelse.

Begge personene er sendt til Stavanger universitetssykehus (SUS) i ambulanse, melder politiet klokka 18.10.

– Ukjent skadegrad, skriver de videre.