To til sjukehus etter trafikkulykke

To menn i 20-åra er frakta med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim etter ei ATV-ulukke på fylkesveg 65 i Halsa. Tre personar var involverte i ulukka, som skjedde like etter klokka 03.30. Dei to skadde var vakne, og hadde ifølgje politiet fått ansiktsskadar.