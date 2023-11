to til sjukehus etter knivstikking i Sandnes

Politi og ambulanse rykka i 03.30-tida ut til ein utestad i Kirkegaten i Sandnes, etter melding om knivstikking. To personar er skadde, men truleg ikkje livstruande, melder politiet. Begge har blitt avhøyrde av politiet. Det var fleire gjester til stades då knivstikkinga skjedde. Politiet leitar etter det dei meiner er to gjerningspersonar. Klokka 06.20 melder politiet at dei har avslutta undersøkingane på staden i Kirkegaten.