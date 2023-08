To til sjukehus etter båtulukke i Alver

To personar er sendt til akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus etter ei båtulukke i Alver i Nordhordland søndag formiddag.

– Vi kan ikkje seie noko meir om skadeomfanget på noverande tidspunkt, men då vi sist var i kontakt med dei, var begge vakne, seier operasjonsleiar Ingrid Tepstad i Vest politidistrikt til NTB.

110-sentralen seier til Bergens Tidende at det var dei to om bord i båten som sjølv melde om ulukka som skjedde like før klokka 11 søndag.