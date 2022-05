To til legevakt i Sør-Rogaland

En mann fikk skader i ansiktet i en krangel i mellom to menn i 20-årene i en drosje i Stavanger i natt. Et annet sted i byen støtte to menn sammen i håndgemeng inne på et toalett på et utested. En av dem oppsøkte legevakten med smerter i en arm.

I Mekjarvik ble en russ slått ned i natt og fraktet til legevakten i ambulanse med uavklarte skader. En jevnaldrende mann er avhørt, opplyser politiet i Rogaland. De melder om mange russebusser, høy musikk og oppskyting av fyrverkeri.

På Strand i Ryfylke ble en person slått i ansiktet under et slagsmål i Vågabakken. Politi og ambulanse ble tilkalt.