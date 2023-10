To svensker er drept i en skyteepisode i Brussel, ifølge belgiske medier

Flere belgiske medier har skrevet at de drepte er svenske statsborgere. Het Nieuwsblad skriver at politiet har bekreftet dette.

Reuters siterte først belgisk politi på at de to drepte er svenske statsborgere, men retter senere til at politiet kun opplyser at det er to drepte.

Totalt skal tre personer være skutt, sentralt i Brussel i Belgia, ifølge lokale medier. Flere personer skal være skadet.

Skytingen skjedde rundt klokken 19.15, og det skal ha vært én mann som skjøt.

Gjerningsmannen er foreløpig ikke pågrepet, skriver Het Laatste Nieuws.

En video som sirkulerer av hendelsen viser en oransjkledd mann som ankommer med våpen på scooter. Folk løper unna mens det kommer flere smell. Den mistenkte skal ha kjørt fra stedet på scooter.

Minst en av personene som ble skutt skal ha hatt på seg en svensk landslagsskjorte, melder Sudinfo La Capitale. Sverige spiller landskamp mot Belgia i Brussel klokken 20.45 i kveld. Åstedet er rundt fem kilometer fra stadion.