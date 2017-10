To stoppet i festningstunnelen

Politiet måtte stenge løp i Festningstunnelen i Oslo sentrum for å få hentet ut to syklister. Syklistene byttet kjøreretning og tunnelløp flere ganger. Politiet har nå fått kontroll på syklistene, som har forklart at skulle til Vigelandsparken, og blindt hadde fulgt Google Maps.