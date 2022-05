To skadet da tak raste på utested

To personer ble skadet da det raste stein og gips ned fra taket på et utested i Møllergata i Oslo natt til lørdag. Murstein raste blant annet ned på dansegulvet. De to skadde er fraktet til legevakt med lettere skader, melder politiet på Twitter.

Alle gjester er evakuert. Politi og brannvesenet er i kontakt med eieren av utestedet, som har bestemt at stedet må stenges. Gjestene som har vært inne, vil få hjelp til å hente ut sine eiendeler. Politiet etterforsker saken.