To skadd i voldshendelser i Stavanger

En mann i 20-årene er sendt til sykehus og en annen mann til legevakten etter to voldshendelser ved Torget i Stavanger i natt. Politiet skriver på Twitter at de mistenker at samme mann sto bak begge episodene. Han ble pågrepet og sitter i arresten.

Både den mistenkte og de to skadde er i 20-årene.