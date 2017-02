To skadd i brann i Skudeneshavn

I Skudeneshavn på Karmøy ble to personer skadd og brakt til sykehus etter at det begynte å brenne i en tomannsbolig i natt. De to har fått røykskader og den ene av dem har fått brannskader. To hus ble evakuert på grunn av brannen.