To personer til sykehus etter brann

To personer er fraktet til sykehus med røykskader etter en brann i en leilighet i Sarpsborg natt til lørdag. For en av dem er skadeomfanget ukjent. Etter rundt en halv time var brannen slukket. Øvrige beboere er det gjort rede for melder politiet.