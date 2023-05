To personer til legesjekk etter brann i kjøretøy

Åtte personer var involvert og to av disse ble fraktet med ambulanse til legevakt for sjekk etter å ha blitt utsatt for røyk i forbindelse med brann i et kjøretøy ved Ellingsøy i Ålesund natt til tirsdag. Brannen var slukket før nødetatene ankom stedet, tvitrer politiet i Møre og Romsdal.