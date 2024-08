To personer skutt i København – mann erklært død

Politiet i Danmark melder at to personer er skutt på Nørrebro i København.

Visepolitiinspektør Lasse Michelsen sier på en pressekonferanse at en 43 år gammel mann og en 42 år gammel kvinne er skutt. Begge er danske statsborgere.

– Mannen er erklært død, sier Michelsen.

Kvinnen er innlagt på sykehus. Hun skal være utenfor livsfare.

Motivet for skytingen er foreløpig ukjent. Politiet utelukker ikke at skytingen kan ha sammenheng med gjengkriminalitet i Sverige, men sier at det er for tidlig å konkludere.

– Vi har sperret av et stort område og kommer til å være massivt til stede en god stund fremover, sier Michelsen.